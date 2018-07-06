К концу года Челябинская область может нарастить экспорт в США до 50 млн долларов

Фото с сайта vladtime.ru

Первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов отметил очевидную тенденцию роста экспорта челябинских товаров на фоне сокращения американского импорта.

Об этом свидетельствуют данные по товарообороту за последние годы. Так, в 2016-м уровень товарооборота с США превысил 75 млн долларов, объем импорта был значительно больше экспорта — 57 млн долларов против 22 млн. В прошлом году ситуация кардинально изменилась. Эти показатели практически сравнялись. Импорт составил 31 млн долларов, а экспорт — 33 млн долларов. За пять месяцев этого года товарооборот составил 25 млн долларов.

«Из них 20 млн — это наш экспорт и всего лишь 5 млн — это американский импорт. То есть создается устойчивое впечатление, что эта санкционная политика играет огромным плюсом. Мы в экспортной нашей составляющей показываем уникальную динамику. И я ожидаю, что по результатам 2018 года мы приблизимся к цифре 50 млн - это наш экспорт в США», — сообщил Игорь Аристов.

Как правило, челябинские предприятия везут в Америку продукты питания, например, конфеты, а также изоляторы, металлопрокат и медь. Отношения Челябинской области с США определяются качественными показателями товарооборота. Если регион экспортирует продукцию высокой степени передела больше, чем импортирует, то он выигрывает в этом процессе, отметил Игорь Аристов. Поэтому, по словам эксперта, главная задача — развитие несырьевого экспорта с США.

Первый вице-президент Южно-Уральской ТПП также отметил, что после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа можно будет приступить к формированию стратегического плана построения отношений Урала и США. Главы государств встретятся в Хельсинки 16 июля.

«Все будет зависеть от этой даты, но есть объективные законы экономики, а они гласят следующее: если челябинскому предпринимателю и американскому предпринимателю выгодно развивать отношения и развивать свой бизнес — никто не вправе этому мешать. И поэтому я рассчитываю на то, чтобы вне зависимости от объективных политических условий отношения экономические сохранялись. Я придерживаюсь позиции Евгения Максимовича Примакова, который при мне сказал, что иногда кажется, что политические, межгосударственные отношения базируются на конкретных экономических отношениях. На конкретных контрактах, которые заключают субъекты Российской Федерации (вот такие как Челябинская область с Соединенными Штатами», — пояснил первый вице-президент ЮУТПП.

Предстоящую встречу президентов России и США ранее прокоментировал глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он отметил, что бизнес России надеется на позитивные изменения в развитии деловых связей и торгово-экономических отношений двух стран.

Фото с сайта vladtime.ru

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