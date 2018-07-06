В Ленинском районе на выходные ограничат движение трамваев

Фото с сайта cheladmin.ru

Движение трамваев в Ленинском районе закроют на два дня из-за ремонтных работ.

Трамваи не будут ходить по улицам Гагарина и Дзержинского с 23 часов пятницы, 6 июля, до пяти часов утра понедельника. Причина ограничений - аварийные работы по ремонту подземного участка теплотрассы.

В выходные вагоны маршрута №8 будут следовать от завода им. Колющенко до КБС, а трамвай № 22 — от улицы Чичерина через КБС до ЧЭМК. Маршрут №18 отменяется, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

Фото с сайта cheladmin.ru

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