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В Ленинском районе на выходные ограничат движение трамваев
06.07.2018 г. 09:43
Фото с сайта cheladmin.ru
Движение трамваев в Ленинском районе закроют на два дня из-за ремонтных работ.
Трамваи не будут ходить по улицам Гагарина и Дзержинского с 23 часов пятницы, 6 июля, до пяти часов утра понедельника. Причина ограничений - аварийные работы по ремонту подземного участка теплотрассы.
В выходные вагоны маршрута №8 будут следовать от завода им. Колющенко до КБС, а трамвай № 22 — от улицы Чичерина через КБС до ЧЭМК. Маршрут №18 отменяется, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.
Фото с сайта cheladmin.ru
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