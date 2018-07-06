В Челябинской области расселят жителей заброшенных железнодорожных станций

Фото с сайта pixabay.com

Губернатор Борис Дубровский поручил подготовить план расселения невостребованных железнодорожных станций.

Это коснется поселков на линии Бердяуш – Михайловский завод на территории Кусинского, Саткинского и Нязепетровского районов. Пригородные поезда там отменили еще в 2012 году. Жителям станций Чеславка, Нижняя Сатка, Ураим и Северный ключ предложат жилье в районных центрах. Расселению подлежат более 30 домов.

Губернатор поручил главам районов разработать и представить дорожные карты к сентябрю. Реализация программы намечена на 2019 год. Деньги на это выделят из областного бюджета.

Фото с сайта pixabay.com

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