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В Челябинской области расселят жителей заброшенных железнодорожных станций
06.07.2018 г. 09:22
Фото с сайта pixabay.com
Губернатор Борис Дубровский поручил подготовить план расселения невостребованных железнодорожных станций.
Это коснется поселков на линии Бердяуш – Михайловский завод на территории Кусинского, Саткинского и Нязепетровского районов. Пригородные поезда там отменили еще в 2012 году. Жителям станций Чеславка, Нижняя Сатка, Ураим и Северный ключ предложат жилье в районных центрах. Расселению подлежат более 30 домов.
Губернатор поручил главам районов разработать и представить дорожные карты к сентябрю. Реализация программы намечена на 2019 год. Деньги на это выделят из областного бюджета.
Фото с сайта pixabay.com
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