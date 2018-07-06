В Челябинской области ЕГЭ на 100 баллов сдали рекордное количество выпускников

Фото с сайта ege.edu.ru

На Южном Урале стали известны результаты всех прошедших госэкзаменов основных дней.

149 южноуральских школьников написали ЕГЭ на 100 баллов, причем девять из них показали высший результат по двум предметам. Таким образом, общее количество стобалльных оценок в этом году составило 158 — это на 29 больше, чем в 2017 году, и абсолютный рекорд региона за последние пять лет. Больше всего высших результатов по русскому языку — 98, по информатике их оказалось 21.

Замыкает тройку лидеров литература, которую на 100 баллов написали 15 выпускников.

Результаты госэкзаменов всех резервных дней и итоги апелляций будут опубликованы в конце месяца, сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Фото с сайта ege.edu.ru

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