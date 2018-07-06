Дома «Речелстроя» в Челябинске начнут достраивать этим летом

Фото с сайта om-saratov.ru

Строительство некоторых объектов жилого комплекса «Чурилово Lake City» возобновится летом.

Этим займется компания «Западный луч». Замглавы регионального минстроя Андрей Фалейчик в интервью ТАСС заявил, что вторая и третья очередь микрорайона, согласно финансовой модели, предполагает достройку 10 многоэтажек, на что планируется потратить 1,7 млрд рублей. Некоторые дома начнут достраивать этим летом.

Всего, по данным минстроя, в Челябинской области находится 36 проблемных объектов и порядка 4 тыс. обманутых дольщиков. До конца года планируется сдать 10 домов и расселить дольщиков десяти в аналогичное жилье в уже сданных объектах недвижимости.

«При благоприятном развитии событий проблема общими усилиями властей и застройщиков может быть решена до 2022 года», — цитирует ТАСС Андрея Фалейчика.

Фото с сайта om-saratov.ru

Все новости за 06.07.2018 г.»