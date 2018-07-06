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29.06.2018 г. | 08:48
Дома «Речелстроя» в Челябинске начнут достраивать этим летом
06.07.2018 г. 09:02
Строительство некоторых объектов жилого комплекса «Чурилово Lake City» возобновится летом.
Этим займется компания «Западный луч». Замглавы регионального минстроя Андрей Фалейчик в интервью ТАСС заявил, что вторая и третья очередь микрорайона, согласно финансовой модели, предполагает достройку 10 многоэтажек, на что планируется потратить 1,7 млрд рублей. Некоторые дома начнут достраивать этим летом.
Всего, по данным минстроя, в Челябинской области находится 36 проблемных объектов и порядка 4 тыс. обманутых дольщиков. До конца года планируется сдать 10 домов и расселить дольщиков десяти в аналогичное жилье в уже сданных объектах недвижимости.
«При благоприятном развитии событий проблема общими усилиями властей и застройщиков может быть решена до 2022 года», — цитирует ТАСС Андрея Фалейчика.
Фото с сайта om-saratov.ru
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