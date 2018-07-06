Доходы каждого седьмого жителя Челябинской области оказались ниже прожиточного минимума

Фото с сайта orelgrad.ru

Челябинскстат опубликовал сведения по социальному расслоению в регионе за 2017 год.

По данным службы статистики, среднемесячный доход по области в прошлом году составил чуть более 23 тыс. рублей. Причем почти у 63% населения доходы оказались ниже среднедушевых, каждый шестой житель региона имел не более 10 тыс. рублей в месяц, а доходы каждого седьмого вовсе оказались ниже прожиточного минимума.

Разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных групп населения за 2017 год составила почти 10,5 раза. Ежемесячные потребительские расходы у самых богатых составили в среднем 28 тыс. рублей на члена домохозяйства, а у самых бедных – чуть более 6 тыс. рублей. Порядка 43% этой суммы в наименее обеспеченных семьях тратят на еду.

Фото с сайта orelgrad.ru

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