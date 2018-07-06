- 63.2604р. + 0.0337
- 73.9641р. + 0.2544
-
29.06.2018 г. | 08:48
Доходы каждого седьмого жителя Челябинской области оказались ниже прожиточного минимума
06.07.2018 г. 08:20
Челябинскстат опубликовал сведения по социальному расслоению в регионе за 2017 год.
По данным службы статистики, среднемесячный доход по области в прошлом году составил чуть более 23 тыс. рублей. Причем почти у 63% населения доходы оказались ниже среднедушевых, каждый шестой житель региона имел не более 10 тыс. рублей в месяц, а доходы каждого седьмого вовсе оказались ниже прожиточного минимума.
Разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных групп населения за 2017 год составила почти 10,5 раза. Ежемесячные потребительские расходы у самых богатых составили в среднем 28 тыс. рублей на члена домохозяйства, а у самых бедных – чуть более 6 тыс. рублей. Порядка 43% этой суммы в наименее обеспеченных семьях тратят на еду.
Фото с сайта orelgrad.ru
- 15.05.2018 г. Евгений Тефтелев за год стал богаче на 1,6 млн рублей
- 10.05.2018 г. Прокурор Тракторозаводского района заработал в 2017 году больше всех своих коллег
- 03.05.2018 г. Вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль купил квартиру в ипотеку
- 25.04.2018 г. Губернатор Челябинской области затянул с отчетом о доходах за 2017 год
- 24.04.2018 г. Жители Челябинской области чаще всего умирают от болезней сердца и сосудов, онкологии и от внешних причин