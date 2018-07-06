Находящиеся в тюрьме в Таиланде южноуральцы жалуются на крайне скудное питание

Фото с сайта 74.мвд.рф

Семейная пара из Челябинской области ожидает решения суда в таиландской тюрьме.

Заседание состоится 6 или 9 июля. Супруги находятся в тюрьме с апреля. Таиландская полиция арестовала их в аэропорту Бангкока по подозрению в грабеже. Южноуральцы жалуются адвокатам и сотрудникам российского посольства на нечеловеческие условия содержания в тюрьме, в частности на скудное питание. По словам супругов, им дают «ложку риса в день» и бутылку воды.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова проинформировала о ситуации федерального омбудсмена Татьяну Москалькову, а также обратилась за помощью к и.о. директора консульского департамента МИД Алексею Климову.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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