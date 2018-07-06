Вкладчикам лишенного лицензии «Мосуралбанка» начали выплачивать страховые компенсации

Фото с сайта cod40.ru

«Агентство по страхованию вкладов» объявило о начале выплаты страхового возмещения клиентам «Мосуралбанка», у которого ЦБ отозвал лицензию.

Заявления от вкладчиков будут принимать с пятницы, 6 июля, в течение года. Южноуральским клиентам «Мосуралбанка» за выплатой следует обратиться в «Россельхозбанк». Размер компенсации на одного вкладчика составит не более 1,4 млн рублей. Все, что превысит эту сумму, будет выплачиваться в ходе ликвидации банка.

Лицензию у «Мосуралбанка» Центробанк отозвал 22 июня. Причиной этого регулятор назвал ориентированность бизнес-модели банка на обслуживание интересов акционеров и аффилированных с ними лиц, что привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов.

Фото с сайта cod40.ru

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