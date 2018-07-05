На Южном Урале ожидаются ливни с грозами, град и шквальный ветер

Фото с сайта saroblnews.ru

В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области.

Вечером в четверг, 5 июля, а также предстоящей ночью и днем в пятницу, 6 июля, в Челябинской области ожидаются сильные дожди с грозами. Местами выпадет крупный град. Порывы ветра при грозе будут достигать 25 м/с. В региональном управлении МЧС предупредили о высокой вероятности техногенных аварий и увеличения количества ДТП на дорогах. Южноуральцев просят при сильном ветре избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач. Кроме того, в МЧС напомнили, что в грозу опасно купаться и пользоваться электроприборами.

Фото с сайта saroblnews.ru

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