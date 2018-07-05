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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области чаще всего на вторичном рынке продают Ford Focus
05.07.2018 г. 15:34
На сервисе Авто.ру проанализировали южноуральский рынок подержанных машин.
Выяснилось, что средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в регионе составляет 490 тыс. рублей. Это на 15% меньше общероссийского показателя. В топ-3 марок в сегменте спроса помимо очевидного лидера Lada также входят Toyota и Kia. Среди самых популярных моделей иномарок на Южном Урале — Ford Focus, Daewoo Nexia и Kia Rio.
В предложении ситуация аналогичная, за исключением третьего места – как и в прошлом году, его занимает Nissan. Лидер предложения по моделям в Челябинской области – Ford Focus, за ним идут Lada Priora и ВАЗ-2110.
Средний возраст автомобиля на вторичном рынке на Южном Урале составляет почти 11 лет. По России этот показатель равен 10,5 года.
Фото с сайта thedrive.com
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