В Челябинской области чаще всего на вторичном рынке продают Ford Focus

Фото с сайта thedrive.com

На сервисе Авто.ру проанализировали южноуральский рынок подержанных машин.

Выяснилось, что средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в регионе составляет 490 тыс. рублей. Это на 15% меньше общероссийского показателя. В топ-3 марок в сегменте спроса помимо очевидного лидера Lada также входят Toyota и Kia. Среди самых популярных моделей иномарок на Южном Урале — Ford Focus, Daewoo Nexia и Kia Rio.

В предложении ситуация аналогичная, за исключением третьего места – как и в прошлом году, его занимает Nissan. Лидер предложения по моделям в Челябинской области – Ford Focus, за ним идут Lada Priora и ВАЗ-2110.

Средний возраст автомобиля на вторичном рынке на Южном Урале составляет почти 11 лет. По России этот показатель равен 10,5 года.

Фото с сайта thedrive.com

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