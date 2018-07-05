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29.06.2018 г. | 08:48
Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму проект о госэкспертизе документации при строительстве школ и кинотеатров
05.07.2018 г. 15:30
Южноуральские депутаты предложили ввести обязательную государственную экспертизу при строительстве соцобъектов.
Сейчас застройщики и заказчики отправляют документы на государственную или частную экспертизу по своему желанию. Депутаты областного Заксобрания внесли в Госдуму проект, который введет обязательную госэкспертизу проектной документации по строительству объектов повышенной социальной значимости. К ним относятся школы, детские сады, кинотеатры, концертные залы и спальные корпуса санаториев.
«В связи с тем, что в настоящее время количество аварийных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей, связанных не только с их эксплуатацией, но и со строительством, неуклонно возрастает, возникает необходимость законодательного урегулирования процесса прохождения государственной экспертизы проектной документации таких объектов», — цитирует РИА Новости текст пояснительной записки.
Фото с сайта pixabay.com
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