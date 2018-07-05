Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму проект о госэкспертизе документации при строительстве школ и кинотеатров

Фото с сайта pixabay.com

Южноуральские депутаты предложили ввести обязательную государственную экспертизу при строительстве соцобъектов.

Сейчас застройщики и заказчики отправляют документы на государственную или частную экспертизу по своему желанию. Депутаты областного Заксобрания внесли в Госдуму проект, который введет обязательную госэкспертизу проектной документации по строительству объектов повышенной социальной значимости. К ним относятся школы, детские сады, кинотеатры, концертные залы и спальные корпуса санаториев.

«В связи с тем, что в настоящее время количество аварийных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей, связанных не только с их эксплуатацией, но и со строительством, неуклонно возрастает, возникает необходимость законодательного урегулирования процесса прохождения государственной экспертизы проектной документации таких объектов», — цитирует РИА Новости текст пояснительной записки.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 05.07.2018 г.»