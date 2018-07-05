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На трассе Челябинск — Троицк из-за жары ограничили движение большегрузов
05.07.2018 г. 15:06
Фото с сайта rtr.md
Трассу Челябинск — Троицк в четверг, 5 июля, закрыли для большегрузов.
Ограничение на участке с 16-го до 144-го км действует до 22 часов. На трассу выйдет поливочная техника для снижения температуры асфальта, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».
Движение для большегрузов на федеральных трассах на этой неделе ограничивают не в первый раз. При жаре от 32 градусов они должны прекратить движение и занять место на обочине. Продолжить движение грузовики смогут после 22 часов.
Фото с сайта rtr.md
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