В Челябинске перестали пользоваться популярностью квартиры-студии в новых домах

Фото с сайта dekoriko.ru

Аналитики сервиса N1.RU провели исследование цен на малометражную недвижимость в Челябинске.

Количество новых квартир площадью до 30 кв. м за два года сократилось более чем на 60%. Сейчас на рынке всего 197 таких объектов. Цены на квартиры-студии в новостройках упали за этот период на 12%. Самые дешевые объекты находятся в Тракторозаводском и Курчатовском районах. Там студию в новостройке можно купить за 900 тыс. рублей. В Центральном и Калининском районах такое жилье стоит чуть более 1 млн рублей.

Самая маленькая квартира находится в Чурилово. 17-метровую студию там продают за 650 тыс. рублей.

По мнению аналитиков, снижение спроса на такие квартиры напрямую связано с падением уровня жизни и ростом востребованности семейной жилплощади.

Фото с сайта dekoriko.ru

Все новости за 05.07.2018 г.»