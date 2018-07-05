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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске перестали пользоваться популярностью квартиры-студии в новых домах
05.07.2018 г. 14:57
Аналитики сервиса N1.RU провели исследование цен на малометражную недвижимость в Челябинске.
Количество новых квартир площадью до 30 кв. м за два года сократилось более чем на 60%. Сейчас на рынке всего 197 таких объектов. Цены на квартиры-студии в новостройках упали за этот период на 12%. Самые дешевые объекты находятся в Тракторозаводском и Курчатовском районах. Там студию в новостройке можно купить за 900 тыс. рублей. В Центральном и Калининском районах такое жилье стоит чуть более 1 млн рублей.
Самая маленькая квартира находится в Чурилово. 17-метровую студию там продают за 650 тыс. рублей.
По мнению аналитиков, снижение спроса на такие квартиры напрямую связано с падением уровня жизни и ростом востребованности семейной жилплощади.
Фото с сайта dekoriko.ru
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