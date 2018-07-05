Митинг профсоюзов против пенсионной реформы пройдет сегодня в Челябинске

Фото с сайта chelprof.ru

В четверг, 5 июля, на Южном Урале проходит День коллективных действий профсоюзов.

В столице Южного Урала на митинг против повышения пенсионного возраста соберутся металлурги, энергетики, аграрии, строители, а также работники сфер образования, здравоохранения и других отраслей. В руках у людей будут плакаты с лозунгами «Хотим жить на пенсию, а не умереть на работе», «Достойную пенсию за достойный труд». Начало акции в 18:00 возле ледовой арены «Трактор» в Курчатовском районе.

Ожидается, что в акции примут участие 5 тыс. человек, а всего на Южном Урале Федерация профсоюзов намерена вывести на митинги и пикеты против повышения пенсионного возраста порядка 24 тыс. человек. Также проходит сбор подписей.

Фото с сайта chelprof.ru

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