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Митинг профсоюзов против пенсионной реформы пройдет сегодня в Челябинске
05.07.2018 г. 14:53
Фото с сайта chelprof.ru
В четверг, 5 июля, на Южном Урале проходит День коллективных действий профсоюзов.
В столице Южного Урала на митинг против повышения пенсионного возраста соберутся металлурги, энергетики, аграрии, строители, а также работники сфер образования, здравоохранения и других отраслей. В руках у людей будут плакаты с лозунгами «Хотим жить на пенсию, а не умереть на работе», «Достойную пенсию за достойный труд». Начало акции в 18:00 возле ледовой арены «Трактор» в Курчатовском районе.
Ожидается, что в акции примут участие 5 тыс. человек, а всего на Южном Урале Федерация профсоюзов намерена вывести на митинги и пикеты против повышения пенсионного возраста порядка 24 тыс. человек. Также проходит сбор подписей.
Фото с сайта chelprof.ru
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