Депутаты сорвали выборы мэра Миасса

Фото с сайта znak.com

В Миассе на сессии городского Собрания депутатов сорвали процедуру выборов мэра.

В голосовании приняли участие 23 депутата. Большинство бюллетеней — 12 — избирательная комиссия признала недействительными. За Анатолия Лобко проголосовали девять депутатов, за Данилу Михеева - двое. Таким образом, решение об избрании главы Миасского городского округа большинством голосов принято не было.

В частности, испортил свой бюллетень депутат Константин Башлыков, который баллотировался на пост градоначальника, но не прошел конкурсную комиссию. Григорий Тонких, который все еще является и.о. мэра, призвал депутатов проголосовать заново, однако получил категорический отказ.

Как пишет Znak.com, «Миасс остался без главы еще на несколько месяцев, будет объявлен новый конкурс, но Лобко и Михеев участвовать в нем не могут».

Кандидатуры экс-руководителя агентства инвестиционного развития Анатолия Лобко и руководителя комитета по делам молодежи местной администрации Данилы Михеева ранее рекомендовали члены конкурсной комиссии. Ее заседание также состоялось сегодня.

Фото с сайта znak.com

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