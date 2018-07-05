Виктор Рашников вплотную приблизился к Борису Дубровскому в рейтинге влияния

Фото с сайта gubernator74.ru

Аналитики челябинского филиала Президентской академии составили рейтинг влияния представителей региональной элиты.

Эксперты оценивали существенное и продолжительное воздействие на политические и социальные процессы в регионе, а также изменения, которые оно вызывает. Тройка лидеров рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменилась. Первую строчку занял губернатор Борис Дубровский, однако за полгода его балл снизился с 8,64 до 8,31. На втором месте — председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников. У него 8,27 балла.

На третьей строчке — предприниматель и совладелец «Урало-Сибирской металлургической компании» Александр Аристов, далее следует председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. В топ-10 попали силовики — глава управления Следственного комитета Денис Чернятьев и начальник управления ФСБ Юрий Никитин, а также председатель Заксобрания Владимир Мякуш, вице-губернатор Руслан Гаттаров и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Замыкает топ-10 начальник управления МВД Андрей Сергеев.

Аналитики отметили сокращение позиций силовиков в первой десятке рейтинга. Это связывают с назначением нового прокурора Челябинской области после того, как Александра Кондратьева перевели в республику Хакасия.

Самым влиятельным муниципальным чиновником стал глава Челябинска Евгений Тефтелев, занявший в общем зачете 13-е место.

Фото с сайта gubernator74.ru

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