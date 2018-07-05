Бюджет Челябинской области с начала года получил 74 млн рублей от продажи акций, приватизации и аренды

Фото с сайта ipopen.ru

Глава минимущества Челябинской области отчитался о поступлении неналоговых доходов в бюджет.

По словам министра имущества и природных ресурсов области Алексея Бобракова, суммы доходов соответствуют запланированным показателям. Всего от распоряжения государственным имуществом (приватизации и аренды недвижимости, а также продажи акций) Челябинская область за первое полугодие выручила почти 74 млн рублей. Еще 4 млн 700 тыс. поступит в результате торгов на пользование недрами.

Также региональное минимущества пополнит федеральный бюджет. Туда уйдут порядка 96 млн рублей, вырученных за пользование водными объектами, которые находятся в федеральной собственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта ipopen.ru

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