Челябинск
- 63.2604р. + 0.0337
- 73.9641р. + 0.2544
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
Бюджет Челябинской области с начала года получил 74 млн рублей от продажи акций, приватизации и аренды
05.07.2018 г. 15:21
Фото с сайта ipopen.ru
Глава минимущества Челябинской области отчитался о поступлении неналоговых доходов в бюджет.
По словам министра имущества и природных ресурсов области Алексея Бобракова, суммы доходов соответствуют запланированным показателям. Всего от распоряжения государственным имуществом (приватизации и аренды недвижимости, а также продажи акций) Челябинская область за первое полугодие выручила почти 74 млн рублей. Еще 4 млн 700 тыс. поступит в результате торгов на пользование недрами.
Также региональное минимущества пополнит федеральный бюджет. Туда уйдут порядка 96 млн рублей, вырученных за пользование водными объектами, которые находятся в федеральной собственности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта ipopen.ru
Новости на эту тему
- 26.06.2018 г. Агентство АКРА повысило для Челябинской области прогноз кредитного рейтинга
- 07.06.2018 г. Губернатор Борис Дубровский поспорил с минфином России о поправках в бюджет
- 21.02.2018 г. Дефицит бюджета Челябинской области на 2018 год сократился более чем на 1,5 млрд рублей
- 15.01.2018 г. За год госдолг Челябинской области сократился почти в два раза
- 21.12.2017 г. В Челябинской области принят бюджет на 2018 год