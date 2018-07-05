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Синоптики до конца недели обещают аномальную жару, грозы и град в Челябинской области
05.07.2018 г. 13:00
Фото с сайта gazeta.a42.ru
Жителей юга Челябинской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.
По данным челябинского гидрометцентра, с середины пятницы, 6 июля, по воскресенья, 8 июля, на юге региона ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха составит +36. В этой части области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной и метеорологической шкале).
В целом на Южном Урале столбики термометров поднимутся до 31 градуса. В предстоящие дни прогнозируют переменную облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в горных и южных районах — до сильных, грозы, местами возможен град.
Фото с сайта gazeta.a42.ru
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