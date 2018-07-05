В Металлургическом районе Челябинска появится стационарный пост контроля качества воздуха

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске оборудуют еще один стационарный экологический пост.

Его разместят на территории школы №96. Инициатором установки выступил благотворительный фонд «Страна мечты», соглашение с которым подписало министерство экологии. В дальнейшем в школах города планируют создать целую сеть точек контроля экологической обстановки. Данные замеров будут использовать специалисты минэкологии.

Сейчас в Челябинске работают восемь стационарных постов Росгидромета. Еще две станции контроля качества воздуха появятся в Тракторозаводском и Советском районах Челябинска. На их закупку из бюджета выделят 32 млн рублей. Еще почти 17 млн рублей будет ежегодно уходить на обслуживание до 2025 года в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области», сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Фото с сайта pravmin74.ru

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