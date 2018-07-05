- 63.2604р. + 0.0337
- 73.9641р. + 0.2544
-
29.06.2018 г. | 08:48
В Металлургическом районе Челябинска появится стационарный пост контроля качества воздуха
05.07.2018 г. 12:44
В Челябинске оборудуют еще один стационарный экологический пост.
Его разместят на территории школы №96. Инициатором установки выступил благотворительный фонд «Страна мечты», соглашение с которым подписало министерство экологии. В дальнейшем в школах города планируют создать целую сеть точек контроля экологической обстановки. Данные замеров будут использовать специалисты минэкологии.
Сейчас в Челябинске работают восемь стационарных постов Росгидромета. Еще две станции контроля качества воздуха появятся в Тракторозаводском и Советском районах Челябинска. На их закупку из бюджета выделят 32 млн рублей. Еще почти 17 млн рублей будет ежегодно уходить на обслуживание до 2025 года в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области», сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.
Фото с сайта pravmin74.ru
- 04.07.2018 г. В Челябинске третий день сохраняется опасность возникновения смога
- 03.07.2018 г. В Челябинске экологи совместно с силовиками провели мониторинг загрязнения воздуха
- 29.06.2018 г. Школьники сняли фильм про челябинский смог
- 28.06.2018 г. В Челябинске научно-производственное предприятие работало без разрешения на выбросы
- 27.06.2018 г. В Челябинске четвертый день подряд сохраняются неблагоприятные метеоусловия