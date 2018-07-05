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29.06.2018 г. | 08:48
В числе обманутых дольщиков «Гринфлайта» оказались судьи Челябинского облсуда
05.07.2018 г. 12:32
Апелляционное заседание по делу экс-директора «Гринфлайта» могут перенести в другой регион.
С таким ходатайством в Верховный суд обратились представители Челябинского областного суда. Это связано с тем, что среди 4 тыс. человек, признанных потерпевшими по делу, есть двое судей областного суда. Это исключает возможность рассмотрения апелляции в данном суде, сообщили ТАСС в пресс-службе облсуда.
Экс-директора компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова в апреле признали виновным в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он заключил ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам. Проблемы с получением квартир возникли у 4 тыс. 300 человек. Совокупный ущерб составил более 10 млрд рублей. Центральный райсуд Челябинска приговорил Сергея Мануйлова к 2,5 года заключения. Прокуратура настаивала на более строгом наказании и подала апелляцию.
Фото с сайта gubernator74.ru
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