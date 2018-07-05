- 63.2604р. + 0.0337
- 73.9641р. + 0.2544
-
29.06.2018 г. | 08:48
Челябинское предприятие по обработке металла оштрафовали на 20 тыс. рублей за экологические нарушения
05.07.2018 г. 11:55
Челябинская прокуратура привлекла к ответственности ООО ПКП «СтальКомплектСтрой», которое работало без разрешения на выбросы.
Во время проверки проверки выяснилось, что предприятие осуществляет механическую обработку металла, сварочные и окрасочные работы без разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
«Производственный контроль на источниках выбросов вредных (загрязняющих) веществ не проводится, мероприятия по сокращению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ с уполномоченными органами регионального государственного экологического надзора не согласованы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того, заявка о постановке на госучет объектов негативного воздействия на окружающую среду поступила в региональное минэкологии со значительным опозданием.
Природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Предприятие оштрафовали на 20 тыс. рублей и потребовали от руководства устранить все нарушения.
Фото с сайта pravmin74.ru
- 29.06.2018 г. Школьники сняли фильм про челябинский смог
- 28.06.2018 г. В Челябинске научно-производственное предприятие работало без разрешения на выбросы
- 20.06.2018 г. В Челябинске по факту выбросов «Мечела» в реку Миасс возбуждено уголовное дело
- 14.06.2018 г. В Челябинске за вредные выбросы оштрафовали «Завод театрального оборудования»
- 06.06.2018 г. В СК рассказали, как идет расследование уголовных дел о загрязнении воздуха и воды в Челябинске