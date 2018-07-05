Челябинское предприятие по обработке металла оштрафовали на 20 тыс. рублей за экологические нарушения

Фото с сайта pravmin74.ru

Челябинская прокуратура привлекла к ответственности ООО ПКП «СтальКомплектСтрой», которое работало без разрешения на выбросы.

Во время проверки проверки выяснилось, что предприятие осуществляет механическую обработку металла, сварочные и окрасочные работы без разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

«Производственный контроль на источниках выбросов вредных (загрязняющих) веществ не проводится, мероприятия по сокращению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ с уполномоченными органами регионального государственного экологического надзора не согласованы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, заявка о постановке на госучет объектов негативного воздействия на окружающую среду поступила в региональное минэкологии со значительным опозданием.

Природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Предприятие оштрафовали на 20 тыс. рублей и потребовали от руководства устранить все нарушения.

Фото с сайта pravmin74.ru

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