На пост мэра Миасса будут претендовать Анатолий Лобко и Данила Михеев

Фото с сайта культура-миасса.рф

В Миассе прошло заседание конкурсной комиссии по выбору кандидатов на пост главы городского округа.

В шорт-лист попали двое претендентов — экс-глава регионального Агентства инвестиционного развития Анатолий Лобко и руководитель комитета по делам молодежи городской администрации Данила Михеев.

До начала заседания из предвыборной гонки по собственному желанию выбыл пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, а депутат ЗСО Валихан Тургумбаев не прошел предварительный этап проверки документов. В ходе конкурса свою кандидатуру снял нынешний и.о. мэра Григорий Тонких. Еще четверых претендентов отклонили по итогам заседания.

Председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Евгений Голицын сообщил, что разные мнения у членов комиссии были только по двум кандидатам. «Решения принимались совместно. Только по двум кандидатам были разные мнения. Все кандидаты хорошо подготовились, много неравнодушных, это подкупает. Есть кризис власти в Миассе, и все согласны, что его надо разрешать. Надо наводить порядок во власти, и тогда в город пойдут инвестиции», — цитирует Znak.com председателя конкурсной комиссии.

Кто из двух кандидатов станет новым главой Миасса, решится на сессии городского Собрания депутатов. Она начнется сегодня, 5 июля, в 14:00.

Фото с сайта культура-миасса.рф

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