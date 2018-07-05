- 63.2604р. + 0.0337
- 73.9641р. + 0.2544
-
29.06.2018 г. | 08:48
На пост мэра Миасса будут претендовать Анатолий Лобко и Данила Михеев
05.07.2018 г. 11:36
В Миассе прошло заседание конкурсной комиссии по выбору кандидатов на пост главы городского округа.
В шорт-лист попали двое претендентов — экс-глава регионального Агентства инвестиционного развития Анатолий Лобко и руководитель комитета по делам молодежи городской администрации Данила Михеев.
До начала заседания из предвыборной гонки по собственному желанию выбыл пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, а депутат ЗСО Валихан Тургумбаев не прошел предварительный этап проверки документов. В ходе конкурса свою кандидатуру снял нынешний и.о. мэра Григорий Тонких. Еще четверых претендентов отклонили по итогам заседания.
Председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Евгений Голицын сообщил, что разные мнения у членов комиссии были только по двум кандидатам. «Решения принимались совместно. Только по двум кандидатам были разные мнения. Все кандидаты хорошо подготовились, много неравнодушных, это подкупает. Есть кризис власти в Миассе, и все согласны, что его надо разрешать. Надо наводить порядок во власти, и тогда в город пойдут инвестиции», — цитирует Znak.com председателя конкурсной комиссии.
Кто из двух кандидатов станет новым главой Миасса, решится на сессии городского Собрания депутатов. Она начнется сегодня, 5 июля, в 14:00.
Фото с сайта культура-миасса.рф
- 05.07.2018 г. Депутаты сорвали выборы мэра Миасса
- 05.07.2018 г. Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Миасса
- 05.07.2018 г. В Миассе сегодня изберут нового главу
- 03.07.2018 г. Из кандидатов на пост главы Миасса исключили депутата ЗСО Валихана Тургумбаева
- 02.07.2018 г. Нового главу Миасса изберут на этой неделе