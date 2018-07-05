В лобовом столкновении ВАЗа и иномарки в Копейске погибли два водителя

Фото с сайта vk.com/podslushano_kop

На дороге к поселку Бажово произошло смертельное ДТП.

В четверг, 5 июля, на дороге Копейск — Бажово столкнулись лоб в лоб ВАЗ-2111 и Nissan Almera. Как сообщили в управлении МЧС по Челябинской области, авария произошла в 07:18.

По предварительным данным, пассажиров в машинах не было, оба водителя погибли. Автомобили при ДТП сильно расплющило. После аварии трассу перекрыли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины аварии и личности погибших. В данный момент движение на трассе открыто.

Фото: «Подслушано Копейск» / vk.com

Все новости за 05.07.2018 г.»