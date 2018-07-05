Челябинск
- 63.2604р. + 0.0337
- 73.9641р. + 0.2544
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В лобовом столкновении ВАЗа и иномарки в Копейске погибли два водителя
05.07.2018 г. 10:43
Фото с сайта vk.com/podslushano_kop
На дороге к поселку Бажово произошло смертельное ДТП.
В четверг, 5 июля, на дороге Копейск — Бажово столкнулись лоб в лоб ВАЗ-2111 и Nissan Almera. Как сообщили в управлении МЧС по Челябинской области, авария произошла в 07:18.
По предварительным данным, пассажиров в машинах не было, оба водителя погибли. Автомобили при ДТП сильно расплющило. После аварии трассу перекрыли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины аварии и личности погибших. В данный момент движение на трассе открыто.
Фото: «Подслушано Копейск» / vk.com
Новости на эту тему
- 28.06.2018 г. Лось спровоцировал ДТП в Ленинградской области, в котором погибли два жителя Челябинска
- 28.06.2018 г. В Челябинске сотрудник МЧС въехал в автомобиль депутата ЗСО Владимира Горнова
- 22.06.2018 г. На Свердловском проспекте перевернулась иномарка
- 14.06.2018 г. В Челябинске с организации взыскали 400 тыс. рублей в пользу семьи сотрудника, погибшего в командировке
- 13.06.2018 г. В Аргаяшском районе четыре человека погибли в перевернувшейся иномарке