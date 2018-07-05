Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Миасса

Фото с сайта g-miass.ru

Дмитрий Федечкин выбыл из числа претендентов на пост главы Миасса.

Он сам снял свою кандидатуру. Об этом Дмитрий Федечкин написал в четверг, 5 июля, на своей странице в Facebook. По мнению пресс-секретаря губернатора, слишком большое количество кандидатов на пост мэра Миасса влечет за собой очередной политический коллапс и новый виток нестабильности в городе. Также он заявил, что его поддержка со стороны миасских депутатов оказалась недостаточной для победы.

«Много раз говорил и писал, что всем нам надо любить Миасс в себе, а не себя в Миассе. Что город должен выйти из негативной повестки, перестать генерировать публичные разборки. Об этом же на днях сказал и губернатор Челябинской области, Борис Александрович Дубровский. Миасс избавится от статуса скандального города только тогда, когда в его политических кругах перестанут тянуть одеяло на себя. В том числе в таком важном вопросе, как выборы главы. Поэтому я принял решение отозвать свою кандидатуру из конкурсной комиссии», — отметил Дмитрий Федечкин.

В конце своего обращения Дмитрий Федечкин поблагодарил жителей Миасса за инициативные предложения и помощь в формировании программы действий.

Заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост главы города проходит сегодня. Члены комиссии заслушивают программы претендентов, после рекомендуют не менее двух человек. Всего кандидатов восемь. В 14:00 начнется заседание депутатов городского собрания, на котором и будет избран глава.

Фото с сайта g-miass.ru

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