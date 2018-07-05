В Челябинске отчеканили памятную медаль в честь знаменитого сэйва Игоря Акинфеева в матче Россия-Испания

Фото: пресс-служба компании «Арт-Грани»

Челябинская компания увековечила самый яркий момент матча Россия-Испания в 1/8 финала чемпионата мира футболу.

Медаль диаметром 10 см и толщиной 8 мм изготовили из драгоценных металлов с использованием золота высшей пробы. На ней ювелиры изобразили ногу Игоря Акинфеева, который 1 июля своим сэйвом в серии пенальти принес победу российской сборной в матче с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

В компании «Арт-Грани» заявили, что задумывали медаль как талисман-оберег. Ее собираются передать тренеру команды Станиславу Черчесову до следующего матча. Он состоится в субботу, 7 июля. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Хорватии.

Фото: пресс-служба компании «Арт-Грани»

Все новости за 05.07.2018 г.»