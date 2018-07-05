Челябинск
- 63.2604р. + 0.0337
- 73.9641р. + 0.2544
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Челябинске отчеканили памятную медаль в честь знаменитого сэйва Игоря Акинфеева в матче Россия-Испания
05.07.2018 г. 09:01
Фото: пресс-служба компании «Арт-Грани»
Челябинская компания увековечила самый яркий момент матча Россия-Испания в 1/8 финала чемпионата мира футболу.
Медаль диаметром 10 см и толщиной 8 мм изготовили из драгоценных металлов с использованием золота высшей пробы. На ней ювелиры изобразили ногу Игоря Акинфеева, который 1 июля своим сэйвом в серии пенальти принес победу российской сборной в матче с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
В компании «Арт-Грани» заявили, что задумывали медаль как талисман-оберег. Ее собираются передать тренеру команды Станиславу Черчесову до следующего матча. Он состоится в субботу, 7 июля. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Хорватии.
Фото: пресс-служба компании «Арт-Грани»
Новости на эту тему
- 29.06.2018 г. Челябинцы отложили отпуск из-за чемпионата мира по футболу
- 26.06.2018 г. Футбольный мяч высотой с семиэтажный дом из Челябинска планируют отправить в фан-зону ЧМ-2018 в Екатеринбург
- 25.06.2018 г. В копейской колонии заключенные следят за ходом чемпионата мира по футболу и ведут турнирную таблицу
- 22.06.2018 г. Челябинские полицейские, приехавшие работать на ЧМ-2018 в Екатеринбург, спасли пенсионерку
- 22.06.2018 г. В Челябинске футбол можно посмотреть в каждом третьем заведении общепита