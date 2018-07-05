В Челябинске за 1,5 млрд рублей отремонтируют фасады домов к саммиту ШОС

Фото с сайта vk.com

Губернатор Борис Дубровский провел еженедельное совещание по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

Под реконструкцию попадают 232 дома, расположенных на гостевых маршрутах. «Средства на капитальные ремонты фасадов этих домов предусмотрены региональным оператором — на эти цели направляются порядка 1,5 млрд рублей. При этом важно, чтобы архитектурное решение было творческим. Фасады будут лицом города. Должен быть не только единый стиль. Это должно быть сделано со вкусом, красиво», — подчеркнул Борис Дубровский.

Перые аукционы уже начались, торги объявили по 15 домам. Срок выполнения капремонтов по всем объектам — 2019 год.

Также на совещании шла речь об очистке русла реки Миасс. Ее проведут в несколько этапов. Сперва предстоит санитарная очистка — из воды уберут мусор, а также заросли и кустарники вдоль берегов. Затем будут чистить само русло реки. Регион подал заявку на участие в соответствующей федеральной программе на условиях софинансирования, заявил вице-губернатор Сергей Сушков.

Фото с сайта vk.com

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