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29.06.2018 г. | 08:48
В Миассе сегодня изберут нового главу
05.07.2018 г. 07:54
В четверг, 5 июля, в 10:00 в здании администрации Миасса начнется заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города.
Члены комиссии рекомендуют нескольких человек, из которых депутаты выберут нового главу городского округа. Сессию проведут также 5 июля в 14:00.
На пост претендуют восемь человек, в том числе экс-руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко и нынешний и.о. мэра Григорий Тонких.
Пресс-секретарь губернатор Дмитрий Федечкин, который также подавал документы, в день заседания заявил, что снимает свою кандидатуру. Ранее члены конкурсной комиссии исключили из списка претендентов на пост депутата Заксобрания Валихана Тургумбаева. Причиной этого назвали неправильное оформление документов.
Фото с сайта wikimapia.org
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