В Миассе сегодня изберут нового главу

Фото с сайта wikimapia.org

В четверг, 5 июля, в 10:00 в здании администрации Миасса начнется заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города.

Члены комиссии рекомендуют нескольких человек, из которых депутаты выберут нового главу городского округа. Сессию проведут также 5 июля в 14:00.

На пост претендуют восемь человек, в том числе экс-руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко и нынешний и.о. мэра Григорий Тонких.

Пресс-секретарь губернатор Дмитрий Федечкин, который также подавал документы, в день заседания заявил, что снимает свою кандидатуру. Ранее члены конкурсной комиссии исключили из списка претендентов на пост депутата Заксобрания Валихана Тургумбаева. Причиной этого назвали неправильное оформление документов.

Фото с сайта wikimapia.org

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