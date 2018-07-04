Более трети челябинцев жалуются на жару и духоту на работе

Фото с сайта news.day.az

Около 40% челябинцев чувствуют себя некомфортно на рабочем месте из-за жары и духоты.

По действующим санитарным нормам в рабочем помещении летом температура не должна превышать +23-25 градусов. Об этом знают более половины опрошенных горожан. По данным Зарплата.ру, в целом довольны микроклиматом на рабочем месте около 40% респондентов, примерно столько же рассказали, что трудятся в невыносимой жаре. Некоторые из них жаловались на плохое самочувствие и даже обмороки из-за духоты.

8% опрошенных признались, что мерзнут в офисе из-за включенных кондиционеров. Также по правилам работодатель обязан сокращать рабочий день до шести часов при температуре в помещении +29, а если столбики термометров поднялись до +30,5, то и вовсе до четырех часов. Однако более 60% опрошенных заявили, что их начальство никогда не шло на такие уступки, а еще треть респондентов сами не видят в этом необходимости.

Фото с сайта news.day.az

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