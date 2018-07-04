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В Челябинске за сутки пожарные выезжали на возгорание тополиного пуха 82 раза
04.07.2018 г. 15:18
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Треть вызовов пожарных за минувшие сутки были связаны с возгоранием тополиного пуха.
Он летает по всему городу и сбивается комками, которые легко загораются. Они могут преодолевать большое расстояние и прибиваться к сухой траве или деревянным постройкам. Из-за того, что чаще всего пух сбивается у бордюров, где паркуются машины, может произойти возгорание автотранспорта.
Всего за сутки жители города вызывали пожарных 221 раз, 82 сообщения были связаны с пухом. В Советском, Ленинском и Металлургическом районах пришлось задействовать дополнительные силы. В региональном управлении МЧС напомнили, что поджог тополиного пуха – это опасно, и просят объяснить это детям.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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