В Челябинске за сутки пожарные выезжали на возгорание тополиного пуха 82 раза

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Треть вызовов пожарных за минувшие сутки были связаны с возгоранием тополиного пуха.

Он летает по всему городу и сбивается комками, которые легко загораются. Они могут преодолевать большое расстояние и прибиваться к сухой траве или деревянным постройкам. Из-за того, что чаще всего пух сбивается у бордюров, где паркуются машины, может произойти возгорание автотранспорта.

Всего за сутки жители города вызывали пожарных 221 раз, 82 сообщения были связаны с пухом. В Советском, Ленинском и Металлургическом районах пришлось задействовать дополнительные силы. В региональном управлении МЧС напомнили, что поджог тополиного пуха – это опасно, и просят объяснить это детям.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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