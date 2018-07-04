«Натали Турс» аннулирует все подтвержденные туры

Фото с сайта legkopolezno.ru

«Натали Турс» аннулирует путевки с 4 июля до 30 сентября включительно.

Причиной такого решения руководство компании назвало невозможность выполнить обязательства перед партнерами, из-за чего «Натали Турс» отключили от обслуживания. При этом операционная деятельность существляется в рабочем режиме. Выписанные авиабилеты и оформленные визы действительны, туристы смогут воспользоваться ими в полном объеме по своему усмотрению, говорится в сообщении на сайте компании. Президент Ассоциации туристических организаций Челябинской области Людмила Мосина рассказала корреспонденту «Челябинского эха», что это касается пассажиров регулярных рейсов.

«Если есть оплаченные билеты на регулярные рейсы, то «Натали турс» предлагает всем туристам и турагентам решить вопрос: «Вы берете билеты и медицинскую страховку у «Натали»? Она оплачена, и все есть. По отелям вопрос не решен. Может быть, туристы сами доплатят за отель? Пока ездят, мы им вернем эти деньги. И оформите нам заявление на возврат денег». Все, что связано с чартерными перевозками – сразу предлагают аннулировать и написать заявления на возврат», — пояснила Людмила Мосина.

В Челябинске у туроператора три партнерских офиса, следует из информации, размещенной на сайте компании.

Фото с сайта legkopolezno.ru

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