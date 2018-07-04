В Челябинской области растет динамика конфликтов в семейном бизнесе

Фото с сайта depositphotos.com

Челябинцы все чаще обращаются к нотариусам и медиаторам для разрешения конфликтов в семейном бизнесе.

Президент Челябинской областной нотариальной палаты Николай Третьяков отметил, что в случае дробления семейного бизнеса. Зачастую компании рушатся. Одна из причин – потеря интереса родственников к продолжению совместного дела. Кроме того, появляются дополнительные условия для лояльности и адекватности в принятии решений. Поэтому семейный бизнес - это «очень тонкая материя, которую беспокоить не надо», считает Николай Третьяков. По его словам, в последнее время предприниматели-супруги или родственники чаще стали обращаться к третьим лицам для разрешения конфликтов. Поэтому фиксируется динамика роста.

«Она увеличивается, т.к. обе стороны понимают, что поделить квартиру, машину, земельный участок или банковский счет, это еще ничего не значит. Квартиру или машину нужно еще содержать и на что-то жить, а все живут за счет бизнеса. Все стараются обеспечить свое светлое будущее», - резюмировал Николай Третьяков.

Во многом предупредить конфликты и крах бизнеса может брачный договор. Также популярной у коммерсантов нотариальной услугой является оформление доверенностей на сделки.

«Оформления согласия супругов на различные сделки, например, как с долями в основном капитале, так с имуществом. Конечно, заключение брачных договоров, зачастую он дает преимущества того, что в случае расторжения брака бизнес не рухнет, но и дает определенную безопасность того, что в случае, если будут проблемы у бизнеса, семья останется защищена, т.е. риск будет нести тот супруг, который ответственен за этот бизнес. Так же оформление доверенности на управление и распоряжение бизнесом», - добавил Николай Третьяков.

Председатель Южно-Уральского правового партнерства Наталья Коркина напомнила, что для разрешения конфликтов в регионе создан институт медиаторов. Это специалисты, которые помогают решить конфликтные вопросы в несудебном порядке.

«Иногда в основе конфликта лежит какая-то обида или, например, измена, постепенно такой конфликт доходит до того, что его невозможно урегулировать, тогда они и идут к медиатору или судье. Медиаторы выявляют истинное намерение сторон, что же они на самом деле хотят, какие у них базовые интересы нарушены», - пояснила Наталья Коркина.

Фото с сайта depositphotos.com

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