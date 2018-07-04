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В Челябинской области 15 выпускников сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов
04.07.2018 г. 14:32
Экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по литературе, физике и иностранным языкам.
Выпускники смогут ознакомиться с ними на официальном сайте ЕГЭ в четверг, 5 июля. Известно, что 99% школьников успешно справились с экзаменом по литературе, из них 15 человек сдали этот предмет на 100 баллов. Еще 169 участников, что составляет 21% от числа сдававших, набрали более 80 баллов. На экзамене по физике 100 баллов набрал только один участник.
«На экзаменах по иностранным языкам, к сожалению, максимальный результат никто из ребят не смог достичь», — рассказала начальник управления образования регионального минобра Елена Тюрина.
Те, кто не согласен с результатами экзамена, смогут 6 и 9 июля подать апелляцию.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
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