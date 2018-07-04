Губернатор Борис Дубровский вошел в топ-20 самых влиятельных глав регионов

Фото с сайта gubernator74.ru

«Агентство политических и экономических коммуникаций» подготовило рейтинг влияния глав российских регионов.

Это первое подобное исследование после указов президента и завершения формирования правительства. В нем учли такие факторы, как итоги «Прямой линии» с Владимиром Путиным, проведение чемпионата мира по футболу, начало региональных избирательных кампаний, а также социальные и внутриэлитные конфликты на местах.

В тройку лидеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов. Аналитики отмечают, что уровень влияния вырос практически у всех глав регионов, в которых проходит чемпионат мира по футболу. Однако исключением стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который с 13-го места в рейтинге опустился на 16-е.

В топ-20 списка вошел губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который занял 18-ю позицию и, таким образом, попал в группу «очень сильного влияния». В исследовании это связали с результатами первого заседания оргкомитета по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.

Замыкают рейтинг влияния руководители трех национальных республик – глава Хакасии Виктор Зимин, председатель правительства республики Тыва Шолбан Кара-оол и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Фото с сайта gubernator74.ru

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