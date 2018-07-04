Между Челябинском и Харбином открылось прямое авиасообщение

Фото: Глеб Лунин

Утром в среду, 4 июля, в челябинском аэропорту встретили первый рейс из китайского города.

Теперь рейсы по маршруту Харбин-Челябинск-Москва будут выполняться раз в неделю. Лайнер Airbus А320 будет вылетать из столицы провинции Хэйлуцзян в среду в 3:15. В Челябинске он будет приземляться через 6,5 часа — в 6:45. Из столицы Южного Урала самолет полетит в Москву. Оттуда лайнер будет возвращаться в Челябинск в 13:10 и затем отправится в Харбин.

Пассажирами первого рейса стали 138 человек, в том числе чиновники и предприниматели из сферы туризма. В столице Южного Урала их ждут деловые переговоры и экскурсии.

Фото: Глеб Лунин / «Международный аэропорт «Челябинск»

Все новости за 04.07.2018 г.»