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Между Челябинском и Харбином открылось прямое авиасообщение
04.07.2018 г. 13:45
Фото: Глеб Лунин
Утром в среду, 4 июля, в челябинском аэропорту встретили первый рейс из китайского города.
Теперь рейсы по маршруту Харбин-Челябинск-Москва будут выполняться раз в неделю. Лайнер Airbus А320 будет вылетать из столицы провинции Хэйлуцзян в среду в 3:15. В Челябинске он будет приземляться через 6,5 часа — в 6:45. Из столицы Южного Урала самолет полетит в Москву. Оттуда лайнер будет возвращаться в Челябинск в 13:10 и затем отправится в Харбин.
Пассажирами первого рейса стали 138 человек, в том числе чиновники и предприниматели из сферы туризма. В столице Южного Урала их ждут деловые переговоры и экскурсии.
Фото: Глеб Лунин / «Международный аэропорт «Челябинск»
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