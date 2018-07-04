Более 90% от необходимого количества южноуральских бизнесменов установили онлайн-кассы

Фото с сайта kassa-spb.ru

91% предпринимателей в Челябинской области перешли на онлайн-кассы в рамках второго этапа реформы.

В управлении ФНС по Челябинской области сообщили, что новые аппараты установили более 17 тыс. бизнесменов. С 1 июля на онлайн-кассы должны были перейти организации, работающие на ЕНВД и патентной системе налогообложения, в штате которых есть наемные сотрудники. Например, предприятия сферы общепита. В прошлом году новую технику устанавливали в основном крупные компании, в том числе ритейлеры.

Член Совета челябинского областного отделения «Опоры России» Таждин Давои условно разделил предпринимателей, которые переходят на онлайн-кассы, на три категории.

«Есть три типа людей: те, кто ответственно подошли и заранее поставили, те, кто в последние секунды прибежали 25 числа и сказали: «ставьте мне кассу», орут на весь офис, покупая эту кассу, откладывают в общую кассу, потом у них фискальный накопитель блокируется, и те, кто принципиально бунтует, говорят, что не будут ставить. «Лучше получим штраф, а вообще нас страхователи предупредят», — думают они. У налоговой-то есть все показатели: кто должен поставить и не поставил. Каждый аппарат фиксируется в налоговой. Смысла нет бойкотировать. Это уже принятая мера. Большая часть людей уже поставили, а в 2019 будет еще и третий этап», — рассказал Таждин Давои.

С 1 июля 2019 года начнется третий этап перехода на онлайн-кассы. Аппараты с фискальным накопителем должны будут установить практически все остальные организации и предприниматели, которые получили отсрочку. Новое оборудование появится в том числе в такси.

Фото с сайта kassa-spb.ru

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