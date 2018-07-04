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95 человек в Челябинской области госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит
04.07.2018 г. 12:56
Фото с сайта 56nv.ru
Роспотребнадзор опубликовал данные по клещевым инфекциям в Челябинской области.
С начала года в больницы обратились более 11,5 тыс. пострадавших от укусов клещей, это на тысячу меньше, чем годом ранее. У 95 человек подозревают клещевой энцефалит, их госпитализировали.
Тем временем, продолжается акарицидная обработка мест отдыха. На данный момент ее провели почти на шести тысячах гектаров. Это территории лагерей, парков, скверов и баз отдыха. Организация экскурсий и походов за пределы загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков запрещена.
Фото с сайта 56nv.ru
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