95 человек в Челябинской области госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит

Фото с сайта 56nv.ru

Роспотребнадзор опубликовал данные по клещевым инфекциям в Челябинской области.

С начала года в больницы обратились более 11,5 тыс. пострадавших от укусов клещей, это на тысячу меньше, чем годом ранее. У 95 человек подозревают клещевой энцефалит, их госпитализировали.

Тем временем, продолжается акарицидная обработка мест отдыха. На данный момент ее провели почти на шести тысячах гектаров. Это территории лагерей, парков, скверов и баз отдыха. Организация экскурсий и походов за пределы загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков запрещена.

Фото с сайта 56nv.ru

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