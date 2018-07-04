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В Челябинске продлили ограничение движения в Ленинском и Тракторозаводском районах
04.07.2018 г. 12:08
Из-за работ на теплосетях на нескольких улицах в Челябинске ограничили движение.
В Ленинском районе улицу Батумскую и Суркова частично закрыли до 25 июля. В Тракторозаводском районе работы на коммуникациях на улице Белостоцкого продолжатся до 10 июля, а на Савина - до 1 августа. Улицу Бажова в районе домов на Артиллерийской, 104 и Либединского, 47 перекроют до 20 июля, а на улице Первой Пятилетки в районе дома №33 работы продлятся до 15 сентября.
В городской администрации просят автомобилистов учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.