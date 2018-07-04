В Челябинске появится кассационный суд

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Госдуме предложили перенести создаваемые кассационные и апелляционные суда в регионы.

С поправкой в законопроект выступили спикеры Госдумы и Совета Федерации, а также главы профильных комитетов. Так, кассационные суды кроме столиц появятся в Самаре, Саратове, Краснодаре, Пятигорске, Челябинске, Кемерове и Владивостоке.

Апелляционные суды предлагают расположить в Санкт-Петербурге, Калуге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Создаваемые кассационные суды будут являться вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъектов России, районных судов и мировых судей на территории своего округа, передает ТАСС слова главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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