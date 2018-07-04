Аналитики подсчитали, что челябинцы могут накопить на квартиру за 3,5 года

Фото с сайта minstroy74.ru

Челябинская семья сможет накопить на квартиру за 3,5 года, если будет тратить деньги только на самое необходимое.

В агентстве РИА Рейтинг провели исследование доступности жилья для российских семей на начало 2018 года. В качестве отправной точки аналитики взяли цены на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра и среднестатистические доходы семьи с одним ребенком. Из этой суммы вычли величину прожиточного минимума.

Выяснилось, что легче всего на собственную жилплощадь получится накопить в Магаданской области — менее чем за 1,5 года. Также быстро это можно сделать в двух других северных регионах — Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах. Несмотря на высокие цены, накопить на жилье там можно за 1,5-2 года.

В Челябинской области на квартиру средней стоимостью 1 млн 800 тыс. рублей у семьи с одним ребенком получится накопить за 3,5 года. В 2017 году это заняло бы более четырех лет.

Хуже всего ситуация обстоит в республиках Северного Кавказа и в Крыму. Так, в Дагестане откладывать деньги на собственное жилье придется почти 14 лет. В целом по стране по сравнению с прошлым годом доступность жилья немного выросла — срок накопления уменьшился с 4,2 до 3,8 года. Средняя стоимость квартиры в России в 2018 году, по данным агентства РИА Рейтинг, составила 2 млн 700 тыс. рублей.

Фото с сайта minstroy74.ru

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