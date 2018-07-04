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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области совокупная сумма долгов по зарплате достигла 2 млн рублей
04.07.2018 г. 10:06
По данным Росстата, на Урале сохраняется высокий уровень просроченной зарплатной задолженности.
В целом по округу в начале июня этот показатель превысил 22 млн рублей. Хуже всего ситуация в ХМАО-Югре — там за месяц задолженность выросла в 15 раз, с 200 тыс. до 3,5 млн рублей.
В Свердловской области долги работодателей составляют 600 тыс. рублей, в Челябинской области — 1 млн 900 тыс. рублей. За месяц этот показатель снизился на 3,9%. С начала года наиболее высокий уровень просроченной задолженности по зарплате в Челябинской области был зафиксирован в начале апреля - 2,7 млн рублей, но уже в следующем месяце произошло снижение — до 1,9 млн рублей.
Из всех субъектов федерального округа зарплатная задолженность, по данным службы статистики на 1 июня, отсутствует только в Курганской области.
В целом по России предприятия должны своим работникам почти 3 млрд рублей, однако за месяц эта сумма снизилась более, чем на 6%. Вовремя не выплачивают зарплату более чем 48 тыс. человек. Почти половина из них — работники обрабатывающих производств.
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