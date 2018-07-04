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На площади перед ЮУрГУ выставили танки, трактора и гоночные автомобили, созданные выпускниками университета
04.07.2018 г. 09:30
В Челябинске на проспекте Ленина начала работу выставка автотракторной техники.
Ее приурочили к 75-летию южноуральского госуниверситета и его автотракторного факультета. Под открытым небом на парковке перед главным корпусом ЮУрГУ выставили технику автозаводов «Урал», Iveco и «Автоваз», а также ЧТЗ, «Уралавтоприцепа», «Уралвагонзавода» и других предприятий, где трудятся выпускники ЮУрГУ.
Также на выставке представлены танк Т-34, новые иномарки из дилерских центров, а также гоночные автомобили, созданные студентами университета. Выставка проводится раз в пять лет и позволяет оценить развитие российского машиностроения.
Как отметил декан автотракторного факультета ЮУрГУ Юрий Рождественский, представленная в этом году техника — совершенно другого уровня в сравнении с той, что была в 2013 году. Выставка продлится до 13 июля, она открыта для всех желающих, сообщили в пресс-службе университета.
Фото с сайта www.susu.ru
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