На площади перед ЮУрГУ выставили танки, трактора и гоночные автомобили, созданные выпускниками университета

Фото с сайта www.susu.ru

В Челябинске на проспекте Ленина начала работу выставка автотракторной техники.

Ее приурочили к 75-летию южноуральского госуниверситета и его автотракторного факультета. Под открытым небом на парковке перед главным корпусом ЮУрГУ выставили технику автозаводов «Урал», Iveco и «Автоваз», а также ЧТЗ, «Уралавтоприцепа», «Уралвагонзавода» и других предприятий, где трудятся выпускники ЮУрГУ.

Также на выставке представлены танк Т-34, новые иномарки из дилерских центров, а также гоночные автомобили, созданные студентами университета. Выставка проводится раз в пять лет и позволяет оценить развитие российского машиностроения.

Как отметил декан автотракторного факультета ЮУрГУ Юрий Рождественский, представленная в этом году техника — совершенно другого уровня в сравнении с той, что была в 2013 году. Выставка продлится до 13 июля, она открыта для всех желающих, сообщили в пресс-службе университета.

Фото с сайта www.susu.ru

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