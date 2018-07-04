В Челябинск в выходные приедет Николай Валуев

Фото с сайта duma.gov.ru

Боксер посетит в Челябинске турнир по футгольфу.

Соревнования пройдут в субботу, 7 июля, в парке семейного отдыха «Рифей». В турнире по футгольфу примут участие команды Заксобрания области, бойцовского клуба FERRUM, а также представители ряда промышленных предприятий региона.

Играть в гольф футбольным мячом в Челябинск приедет знаменитый российский спортсмен, депутат Госдумы Николай Валуев. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Фото с сайта duma.gov.ru

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