В Челябинске третий день сохраняется опасность возникновения смога

Фото с сайта pravmin74.ru

Челябинский гидрометцентр продлил режим неблагоприятных метеоусловий.

С понедельника, 2 июля, из-за слабого ветра и жары в приземном слое атмосферы города накапливаются выбросы промышленных предприятий и выхлопные газы автомобилей. Режим НМУ первой степени опасности продлится как минимум до 19:00 среды, 4 июля.

Из-за многочисленных жалоб горожан на резкий химический запах представители минэкологии провели во вторник, 3 июня, мониторинг загрязнения воздуха. Мобильные лаборатории делали замеры на проходной «Мечела», в Металлургическом районе и на площади Революции. Совместно с экологами работали сотрудники правоохранительных органов.

Фото с сайта pravmin74.ru

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