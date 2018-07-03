Синоптики предупредили о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в Челябинской области

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

На юге Челябинской области из-за жары сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предупреждение об этом опубликовано на сайте челябинского гидрометцентра. В среду, 4 июля, в регионе ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха составит +36 градусов. В западных и восточных районах местами сохранится высокая пожарная опасность (IV класс горимости), а на юге — чрезвычайная (V класс горимости по региональной шкале).

В целом по региону 4 июля температура воздуха будет в пределах +28 — +33. При этом ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, на западе — до умеренных. Возможны грозы и град.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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