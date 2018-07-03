Из кандидатов на пост главы Миасса исключили депутата ЗСО Валихана Тургумбаева

Фото с сайта g-miass.ru

В Миассе прошло первое заседание конкурсной комиссии по выбору главы городского округа.

На первом этапе конкурсных процедур члены комиссии изучили документы, которые подали десять кандидатов на пост мэра. До конкурса не допустили депутата Заксобрания области Валихана Тургумбаева. Причиной этого назвали неправильное оформление документов кандидата.

Далее комиссии предстоит лично пообщаться с претендентами и проверить их знания федеральных, областных и местных законов. В четверг, 5 июня, на заседании комиссии завершат отбор кандидатов. В этот же день состоится сессия городского Собрания депутатов, на котором и выберут нового главу Миасса.

Губернатору Борису Дубровскому доложили о готовности к заседанию конкурсной комиссии. «Лично мне хотелось бы, чтобы у Миасса наконец-то появилась дееспособная исполнительная власть, которая положит конец раздорам, склокам, постоянным скандалам, которые сотрясают этот город. Считаю, что в Миассе нужна власть, которая будет помогать развитию и использованию его потенциала», — прокомментировал глава региона.

Фото с сайта g-miass.ru

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