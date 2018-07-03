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29.06.2018 г. | 08:48
На Сабантуе в Челябинской области будут состязаться в тонкости домашней лапши и пряжи
03.07.2018 г. 15:21
В Челябинской области в выходные состоится традиционный праздник Сабантуй.
Он пройдет в субботу, 7 июня, на летном поле под Троицком. На празднике обустроят татарское, башкирское и казахское поселения, каждое со своими тематическими площадками. Посетители смогут узнать, как прежде жили эти народы и чем отличался их быт, а также
попробовать национальные блюда. Гостей фестиваля ждут концертные программы, конкурсы, мастер-классы, ярмарки и спортивные состязания.
Известно, что в этом году не будет скачек, вместо этого областной Дом дружбы народов приготовил два новых конкурса. Гости будут бороться за звание «лучшей пряхи Сабантуя», а также поучаствуют в кулинарном соревновании по приготовлению домашней лапши, сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.
Фото с сайта pravmin74.ru
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