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В Челябинской области бульдозерами раздавили 20 тонн санкционных яблок
03.07.2018 г. 14:57
Фото с сайта rsn-chel.ru
В Карталинском районе уничтожили 20 тонн санкционных яблок, ввезенных из Казахстана.
Санкционные фрукты, которые везли в Самару, обнаружили в Варненском районе таможенники и пограничники. В ходе осмотра выяснилось, что коробки с яблоками были перемаркированы — изначально страной-производителем на них была указана Польша.
Всю партию массой 20 тонн изъяли и раздавили бульдозерами на территории свалки в поселке Локомотивный Карталинского района, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора
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