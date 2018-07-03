В Челябинской области бульдозерами раздавили 20 тонн санкционных яблок

Фото с сайта rsn-chel.ru

В Карталинском районе уничтожили 20 тонн санкционных яблок, ввезенных из Казахстана.

Санкционные фрукты, которые везли в Самару, обнаружили в Варненском районе таможенники и пограничники. В ходе осмотра выяснилось, что коробки с яблоками были перемаркированы — изначально страной-производителем на них была указана Польша.

Всю партию массой 20 тонн изъяли и раздавили бульдозерами на территории свалки в поселке Локомотивный Карталинского района, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора

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