В Челябинске экологи совместно с силовиками провели мониторинг загрязнения воздуха

Фото с сайта newstula.ru

В нескольких районах города представители минэкологии и силовых ведомств произвели контрольные замеры качества воздуха.

Мобильные лаборатории работали на проходной «Мечела», в Металлургическом районе и на площади Революции. Мониторинг провели из-за участившихся жалоб горожан на загрязненность воздуха и резкий химический запах. За прошедшую неделю в городское управление безопасности жизнедеятельности населения поступило свыше 100 таких обращений. По предварительным данным, источник выбросов находится в районе промплощадки завода «Мечел».

По информации телеграм-канала «Е-Область», мероприятия проводили в сопровождении сотрудников полиции и регионального управления Следственного комитета.

Ранее силовики участвовали в экологических проверках на ряде предприятий области, в числе которых ЧМК, «Мечел-Кокс», ММК, Челябинский цинковый завод и Челябинский электрометаллургический комбинат.

Фото с сайта newstula.ru

Все новости за 03.07.2018 г.»