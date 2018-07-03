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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске экологи совместно с силовиками провели мониторинг загрязнения воздуха
03.07.2018 г. 14:49
В нескольких районах города представители минэкологии и силовых ведомств произвели контрольные замеры качества воздуха.
Мобильные лаборатории работали на проходной «Мечела», в Металлургическом районе и на площади Революции. Мониторинг провели из-за участившихся жалоб горожан на загрязненность воздуха и резкий химический запах. За прошедшую неделю в городское управление безопасности жизнедеятельности населения поступило свыше 100 таких обращений. По предварительным данным, источник выбросов находится в районе промплощадки завода «Мечел».
По информации телеграм-канала «Е-Область», мероприятия проводили в сопровождении сотрудников полиции и регионального управления Следственного комитета.
Ранее силовики участвовали в экологических проверках на ряде предприятий области, в числе которых ЧМК, «Мечел-Кокс», ММК, Челябинский цинковый завод и Челябинский электрометаллургический комбинат.
Фото с сайта newstula.ru
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