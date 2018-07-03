В Кременкуле в десяти метрах от детского сада обнаружили магазин, торгующий алкоголем

Фото с сайта onf.ru

В Челябинской области активисты ОНФ провели мониторинг детских садов.

По словам общественников, у всех дошкольных учреждений, где проводилась проверка, были отмечены проблемы с содержанием территории. В большинстве случаев это неудовлетворительное состояние заборов, наличие стройматериалов и строительного мусора на площадках, а также отсутствие оборудованных пешеходных переходов.

Также в Кременкуле в десяти метрах от дошкольного учреждения обнаружили магазин, который торгует спиртным, а в Челябинске активистов Народного фронта обеспокоило соседство детсада №474 с заброшенным зданием, где обитают бездомные. По итогам мониторинга лучшим общественники назвали детский сад №13 в Кременкуле, а худшим — №28 в Копейске, сообщили в пресс-службе челябинского отделения ОНФ.

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

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