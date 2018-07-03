Бывшего проректора МаГУ осудили за получение взяток на сумму 400 тыс. рублей

Фото с сайта yarcube.ru

Первого проректора Магнитогорского госуниверситета осудили за коррупционные правонарушения.

В суде установили, что в 2011-2012 годах он получил три взятки от подчиненных за включение их научных проектов в перечень рекомендуемых к финансированию. Речь шла о целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы». Общая сумма составила свыше 400 тыс. рублей. Преступление раскрыли сотрудники ФСБ.

Правобережный райсуд Магнитогорска приговорил бывшего проректора к восьми годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также ему запретили работать в сфере образования в течение двух лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта yarcube.ru

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